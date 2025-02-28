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        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi

        Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:50 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:58
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        Tekirdağ'da öğrenciler siber suçlara karşı bilgilendirildi
        ABONE OL

        Tekirdağ'da polis, öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde 7 okulun öğrencilerini, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

        Bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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