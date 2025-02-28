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        Tekirdağ'da kazaya karışan motosikletin sürücüsü, başka aracın da çarpması sonucu öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde önce taksi, ardından hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 23:12 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:24
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        Tekirdağ'da kazaya karışan motosikletin sürücüsü, başka aracın da çarpması sonucu öldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde önce taksi, ardından hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        F.H'nin kullandığı 59 T 2573 plakalı taksi, oto tamircisi Onur Yusuf (56) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Motosikletten düşen Yusuf'a, arkadan gelen M.A. yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

        Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Yusuf, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Taksi sürücüsü F.H. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

        Olay yerinden ayrılan M.A. da daha sonra Gazi Polis Merkezine giderek teslim oldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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