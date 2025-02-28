Tekirdağ'da silahla ateş ettikleri videoyu paylaşan 2 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da etrafa ateş ettikleri görüntüyü sosyal medyadan paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da etrafa ateş ettikleri görüntüyü sosyal medyadan paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda 2 kişi tarafından silahla ateş açıldığını belirledi.
Yapılan çalışma sonucunda havaya ateş eden ve "Bizi kim alabilir" yazdıkları videoyu paylaştığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.