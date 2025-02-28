Tekirdağ'da silahla ateş ettikleri videoyu paylaşan 2 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da etrafa ateş ettikleri görüntüyü sosyal medyadan paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan bir videoda 2 kişi tarafından silahla ateş açıldığını belirledi.

Yapılan çalışma sonucunda havaya ateş eden ve "Bizi kim alabilir" yazdıkları videoyu paylaştığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.