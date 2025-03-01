Tekirdağ'da 251 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da evinde 251 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da evinde 251 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesinde yaşayan Y.E'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Evde yapılan aramada 251 litre sahte içki ve çok sayıda boş içki şişesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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