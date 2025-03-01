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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'da bir ev ve otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda obje ve sikke ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:11 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:48
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        Tekirdağ'da tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Tekirdağ'da bir ev ve otomobilde yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çok sayıda obje ve sikke ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, bu kapsamda Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde bir ev ve otomobilde arama yaptı.

        Aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 sikke ve 40 obje ile 2 tabanca, 110 mermi, tüfek, kazma, keser, çekiç ve çapa ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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