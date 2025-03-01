Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da, uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Çerkezköy, Marmaraereğlisi, Ergene ve Malkara ilçelerinde belirlenen adreslerde 7 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 305 gram sentetik uyuşturucu, 97 sentetik ecza hap, 62 gram esrar, 2 tabanca, 2 av tüfeği, 90 av tüfeği fişeği ve 25 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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