Tekirdağ'da 31 bin makaron ele geçirildi
Tekirdağ'da 31 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 31 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde bir işletmede yaptıkları aramalarda 31 bin makaron ve 2 kilogram tütün ele geçirdi.
İşletme sahibi Ü.E. gözaltına alındı.
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