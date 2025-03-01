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        Tekirdağ'da futbol müsabakaları güvenliği toplantısı yapıldı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında futbol müsabakaları güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 01.03.2025 - 12:09
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        Tekirdağ'da futbol müsabakaları güvenliği toplantısı yapıldı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında futbol müsabakaları güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik alınan ve alınacak tedbirler görüşüldü.

        Vali Soytürk, burada yaptığı konuşmada, 2023'e göre 2024'te asayiş olaylarının en fazla azaldığı ilin Tekirdağ olduğunu belirtti.

        Asayiş olaylarının azaldığı kentteki bu durumu korumak için gayret göstereceklerini aktaran Soytürk, "Şehrimizin güvenliği ile ilgili tedbirler alıyoruz. İster sporsever olsun ister taraftar olsun derdimiz her vatandaşımızın güvenliğini, huzurunu ve sağlığını korumak. Bununla ilgili çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Toplantıya, vali yardımcısı Günay Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, spor kulübü başkanları ve taraftar grubu yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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