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        Yamaç paraşütü tutkunları hafta sonu Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor

        Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:15
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        Yamaç paraşütü tutkunları hafta sonu Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor
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        Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

        Ganos Dağı eteklerindeki ormanların Marmara Denizi ile bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'ne gelen adrenalin tutkunları, 250 ve 650 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

        Doğal güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulan paraşüt tutkunları doğanın tadını çıkarıyor.

        Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran, AA muhabirine, uçuş için özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelenlerin sayısının fazla olduğunu söyledi.

        Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en cazip yerlerden olduğunu belirten Baran, "Uçmakdere yaz kış, her mevsim uçmaya uygun. Paraşüt tutkunları her zaman uçuş için burasını tercih ediyor. Her mevsim burasının farklı güzellikleri var. Buraların güzelliğini uçuş yapanlar çok güzel şekilde gökyüzünden görebiliyor. Uçmakdere güzel vakit geçirmek isteyenlerin aradığı en güzel yerlerden birisi." dedi.

        Uçuş yapan Gülbahar Atmaca da herkesin gelip Uçmakdere'nin güzelliklerini görmesi gerektiğini dile getirdi.

        Atmaca, uçuş için İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, "Uçmakdere'ye ilk defa uçuş için geldim. Burası gerçekten çok güzel. İyi ki gelmişim diyorum. Çok güzel uçuşlar yaptım. Burasının doğası, insanları çok iyi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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