Yamaç paraşütü tutkunları hafta sonu Uçmakdere'de gökyüzüyle buluşuyor

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere, hafta sonu yamaç paraşütü tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Ganos Dağı eteklerindeki ormanların Marmara Denizi ile bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi'ne gelen adrenalin tutkunları, 250 ve 650 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Doğal güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı bulan paraşüt tutkunları doğanın tadını çıkarıyor.

Paraşüt eğitmeni Gökhan Baran, AA muhabirine, uçuş için özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelenlerin sayısının fazla olduğunu söyledi.

Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en cazip yerlerden olduğunu belirten Baran, "Uçmakdere yaz kış, her mevsim uçmaya uygun. Paraşüt tutkunları her zaman uçuş için burasını tercih ediyor. Her mevsim burasının farklı güzellikleri var. Buraların güzelliğini uçuş yapanlar çok güzel şekilde gökyüzünden görebiliyor. Uçmakdere güzel vakit geçirmek isteyenlerin aradığı en güzel yerlerden birisi." dedi.

Uçuş yapan Gülbahar Atmaca da herkesin gelip Uçmakdere'nin güzelliklerini görmesi gerektiğini dile getirdi.

Atmaca, uçuş için İstanbul'dan geldiğini ifade ederek, "Uçmakdere'ye ilk defa uçuş için geldim. Burası gerçekten çok güzel. İyi ki gelmişim diyorum. Çok güzel uçuşlar yaptım. Burasının doğası, insanları çok iyi." diye konuştu.