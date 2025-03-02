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        Tekirdağ'da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor

        Tekirdağ'da nohut mayası kullanılarak hazırlanan ramazan çöreği, iftar sofralarını süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:29 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:37
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        Tekirdağ'da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor
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        Tekirdağ'da nohut mayası kullanılarak hazırlanan ramazan çöreği, iftar sofralarını süslüyor.

        Kentte bazı fırınlarda özellikle ramazan ayında üretilen çörek, kendine has tadı ve kokusuyla talep görüyor.

        Yaklaşık 30 yıldır ramazan ayında çörek pişiren fırıncı Ekrem Ökten, AA muhabirine, Osmanlı döneminden gelen geleneği sürdürdüğünü belirtti.

        Lezzetli bir çörek üretmenin zahmetli olduğunu ve ustalık gerektirdiğini anlatan Ökten, "Nohutlu ramazan çöreği ustalık gerektiren bir iş. Mayası, hamuru hepsi birbiriyle zincirleme ve zahmetli bir iş. Biz her sene çöreği Tekirdağ'da layıkıyla yapıyoruz."dedi.

        Ökten, çöreği odun ateşinde pişirdiklerini ve böylece çöreğin daha da lezzetlendiğini dile getirdi.

        Ramazan çöreğinde herhangi bir katkı maddesi olmadığını anlatan Ökten, "Nohut mayasının kıvamını tutturmak çok önemli. Maya sıcak ve soğuk sevmez. Nohut mayasından yapıldığı için herhangi bir katkı maddesi yok. Sadece ramazan ayına özel olduğu için önemli." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Ümit Arın da yıllardır iftar sofralarında ramazan çöreğinin bulunduğunu belirtti.

        Ramazan çöreğinin farklı bir tadı olduğunu aktaran Arın, doyurucu özelliği nedeniyle çöreği tercih ettiğini söyledi.

        Reçetesi Tekirdağlı ustalarda saklı ramazan ayına özel lezzet için 2024'te Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ile Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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