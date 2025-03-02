Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde Hıdırağa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine B.F'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine H.C.K'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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