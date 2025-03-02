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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:29 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:29
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde aracında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde Hıdırağa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü gözaltına alındı.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine B.F'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine H.C.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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