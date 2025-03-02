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        Tekirdağ'da işitme engelli ve down sendromlu bireyler etkinlikte buluştu

        Tekirdağ'da işitme engelli ve down sendromlu bireyler için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 16:42 Güncelleme: 02.03.2025 - 16:51
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        Tekirdağ'da işitme engelli ve down sendromlu bireyler etkinlikte buluştu
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        Tekirdağ'da işitme engelli ve down sendromlu bireyler için program düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Kent Konseyi ve Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği işbirliğinde Büyükşehir Belediyesi Hasan Ali Yücel Salonu'nda söyleşi düzenlendi.

        Programda oyuncu Meryem Asil ve işaret dili tercümanı Tuna Akgün, işitme engelli ve down sendromlu bireyler ve ailelerine, engellilerin yaşanmış hikayelerini ve tecrübelerini aktardı.

        Etkinlikle şarkılar da seslendirildi.

        Akgün, AA muhabirine, 3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü'nün önemine düzenledikleri etkinlikle dikkat çekmek istediklerini belirtti.

        İlk defa bir programı işaret diliyle gerçekleştirdiğini aktaran Akgün, programda olukça heyecanlandığını dile getirdi.

        Asil ise işitme engelli bireyler için erişilebilir sanat anlayışına katkı sunduklarını ifade etti.

        Sanat ve iletişimi bir araya getirerek toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını aktaran Asil, tecrübelerini engelli bireylerle paylaştıklarını ifade etti.

        Program ile farkındalık yaratmak istediğini vurgulayan Asil, "Hikayelerimizi paylaştık. Güzel hikayeler dinledik. Enteresan bir deneyim oldu. İlk defa gerçekleştirdiğim bir şeydi. Umarım onlar da keyif almıştır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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