Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 09:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL

        Tekirdağ'da, jandarmanın denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        "Mağarada daha huzurluydum! Bol oksijenli mükemmeldi!"
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Koku ihbarıyla 3 katlı villaya baskın!
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Trump-Zelenskiy tartışması protesto edildi
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        13 kişi gözaltına alındı! Husumetli aileler silaha sarıldı! Kanlı kavga!
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Oscar'da ABD'ye Filistin eleştirisi
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        2024’te 724 bin kişi emekli oldu
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Ramazan'da uyku düzeninde 20 dakika kuralı nedir?
        Eşi böyle veda etti
        Eşi böyle veda etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Edip Akbayram vefat etti
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        Dilan Polat, boşanma kararı aldı
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Ukrayna zirvesi sona erdi
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"
        "Psikolojik üstünlük F.Bahçe'de!"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da işitme engelli ve down sendromlu bireyler etkinlikte buluştu
        Tekirdağ'da işitme engelli ve down sendromlu bireyler etkinlikte buluştu
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor
        Tekstil fabrikasında topraksız tarımla marul yetiştiriyor
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor
        Tekirdağ'da ramazan çöreği geleneği yaşatılıyor