Tekirdağ'da Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Saray ilçesinde düzenlenen toplantıda üreticiler, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı konularında bilgilendirildi.
Toplantıda, proje ile ilgili başvuru şartları ve uygulama esasları anlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da toplantıya katılarak üreticilerin sorularını yanıtladı.
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