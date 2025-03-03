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        Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:35
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        Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi
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        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

        Süleymanpaşa Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

        Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

        Cuma Buluşmaları kapsamında 3 mahallede toplantı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk İşcan da toplantıya katılarak üreticilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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