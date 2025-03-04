Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Yeşilay Tekirdağ Şubesinden Vali Soytürk'e ziyaret

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:17 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Tekirdağ Şubesinden Vali Soytürk'e ziyaret
        ABONE OL

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

        Ziyarette, Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi veren Soykırlı, kentte özellikle çocuklara yönelik proje ve etkinlikler gerçekleştirmek istediklerini belirtti.

        Birbirinden değerli ve eğlenceli birçok projeyle vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Soykırlı, "Bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşamın ve sporun önemine bilhassa dikkat çekmeye özen gösteriyor, ulaşabildiğimiz herkese bağımlılıkla mücadelemizin önemini anlatarak toplumumuzu bilinçlendirmeye çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

        Soykırlı, Soytürk'e Yeşilay ve YEDAM çalışmalarına olan ilgisi ile bağımlılıkla mücadeleye katkılarından dolayı teşekkür etti.

        Vali Soytürk'e, YEDAM atölye çalışmalarında yapılan tablo hediye edildi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, Soykırlı'ya başarı diledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması

        Benzer Haberler

        Tekirdağ NKÜ İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı açıldı
        Tekirdağ NKÜ İlahiyat Fakültesi İhtisas Kitaplığı açıldı
        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Takla atan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi
        Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş