Yeşilay Tekirdağ Şubesinden Vali Soytürk'e ziyaret
Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Ziyarette, Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi veren Soykırlı, kentte özellikle çocuklara yönelik proje ve etkinlikler gerçekleştirmek istediklerini belirtti.
Birbirinden değerli ve eğlenceli birçok projeyle vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Soykırlı, "Bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşamın ve sporun önemine bilhassa dikkat çekmeye özen gösteriyor, ulaşabildiğimiz herkese bağımlılıkla mücadelemizin önemini anlatarak toplumumuzu bilinçlendirmeye çaba gösteriyoruz." diye konuştu.
Soykırlı, Soytürk'e Yeşilay ve YEDAM çalışmalarına olan ilgisi ile bağımlılıkla mücadeleye katkılarından dolayı teşekkür etti.
Vali Soytürk'e, YEDAM atölye çalışmalarında yapılan tablo hediye edildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, Soykırlı'ya başarı diledi.
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