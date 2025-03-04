Tekirdağ'da asayiş

Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerine yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

- Üst araması ve evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

Kapaklı ilçesinde üst araması ve evlerinde uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi üzerine 2 şüpheliyi takibe aldı.

İlçe merkezinde yakalanan M.C.A. ve C.G'nin üst araması ve evlerinde yapılan aramada 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.