Ramazanda sağlıklı oruç için sahuru atlamayın

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, ramazanda sağlıklı ve dengeli beslenmenin büyük önem taşıdığını belirterek, sahurun ​​atlanmaması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, AA muhabirine, doğru beslenmeyle oruç sürecinin daha rahat geçirileceğini söyledi.

Bunun sahurla sağlanacağına dikkati çeken Yılmaz, "Sahura kalkmamak ya da sadece su içmek, kan şekerinin erken düşmesine ve günün daha verimsiz geçmesine neden olabilir. Bu nedenle sahur kesinlikle atlanmamalıdır." dedi.

Yılmaz, sahura kalkılmamasının günün daha verimsiz geçmesine yol açabileceğini ifade etti.

- "Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçının"

Sağlıklı bir sahur için beslenme önerilerinde bulunan Yılmaz, sahurda yenilecek aşırı yağlı yemeklerin ve hamur işlerinin sindirimi zorlaştırarak çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

Yemeklerin hızlı yenmemesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, iyi çiğnenerek tüketilen besinlerin sindirim sistemine olumlu katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Ramazan ayında en sık şikayet edilen sağlık sorunlarından birinin de kabızlık olduğunu ifade eden Yılmaz, bu durumun önlenmesi için lif oranı yüksek gıdaların tüketilmesini tavsiye etti.

Sağlıklı beslenmenin oruç ibadetini yerine getirmedeki önemini vurgulayan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Sahurda, çok yağlı yemekler ve hamur işi tüketildiğinde birtakım sağlık problemlerine neden olabiliyor. Bu nedenle sahurda yumurta, süt, yoğurt, çorba ve zeytinyağlı yemekler tüketilebilir. Bu şekilde sağlıklı beslenme tarzına geçmiş oluruz. Yeterli ve dengeli beslenmeye mutlaka özen gösterilmeli. Büyük porsiyonlar yerine az ve sıkça beslenmeliyiz. Susama hissi yaşanmasa bile sahura kadar sık sık su tüketilmeli."