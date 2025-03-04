Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydoğdu Mahallesi'nde yapılan çalışmaları takip eden Nallar, personelden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nallar, mahalleye yeni sosyal alanlar kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

İlçeye değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Nallar, "İlçemizin her mahallesinde hizmet üretmeye, şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getirmeye devam ediyoruz. Yeni park alanları, kreş yatırımları ve altyapı çalışmalarıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

-Rektör Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turğay Öntaş, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Öntaş ve Şahin makamda bir süre görüştü.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Öntaş'a teşekkür etti.