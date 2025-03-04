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        Tekirdağ'da 5 firari hükümlü yakalandı

        Tekirdağ'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:06 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:06
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        Tekirdağ'da 5 firari hükümlü yakalandı
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        Tekirdağ'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan 78 yıl 6 ay hapis cezası olan A.Ş, 7 yıl 6 ay hapis cezası olan S.E, 4 yıl 2 ay hapis cezası olan S.U, 16 yıl hapis cezası olan S.C. ve 14 yıl hapis cezası olan S.S.K'yi yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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