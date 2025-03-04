Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etmişti.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezası verilmişti.

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Kararda, elde edilen raporlarda Sıla bebeğe istismarda bulunulduğu ve darbedildiği belirtildi. Sıla bebek hakkında İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, ölümünün, künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 7 Şubat'taki karar duruşmasında anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K'ye verilen hapis cezalarının gerekçesi hazırlandı.

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