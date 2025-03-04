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        Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

        Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 7 Şubat'taki karar duruşmasında anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K'ye verilen hapis cezalarının gerekçesi hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:17 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:17
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        Sıla bebeğin öldürülmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı
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        Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 7 Şubat'taki karar duruşmasında anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K'ye verilen hapis cezalarının gerekçesi hazırlandı.

        Mahkemece hazırlanan 33 sayfalık gerekçeli kararda, Sıla bebeğin yakınları, sanıkların ve görgü tanıklarının gerek soruşturma gerekse dava aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

        Kararda, elde edilen raporlarda Sıla bebeğe istismarda bulunulduğu ve darbedildiği belirtildi. Sıla bebek hakkında İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, ölümünün, künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

        Kararda, sanıklar hakkında takdiren indirim yapılmasına yer olmadığı hükmünün uygulandığı vurgulandı.

        - Olay ve dava süreci

        Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri, 8 Eylül 2024'te kızı Sıla'nın uyanmadığını belirterek, Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, yapılan muayenede bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmiş, polise bilgi verilmişti. Bebek, beyin ameliyatının ardından entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

        Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. de devlet korumasına alınmıştı.

        Sıla bebek, tedavi altında tutulduğu hastanede 7 Ekim 2024'te hayatını kaybetmişti.

        Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, anne Bakiye Yeniçeri'ye "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "suç delillerini yok etme" ve "suçu bildirmeme" suçlarından toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya "nitelikli cinsel istismar" ve "kasten öldürme" suçlarından 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye "nitelikli cinsel istismar" suçundan 7 yıl hapis cezası verilmişti.

        Sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise beraat etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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