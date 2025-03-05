Tekirdağ Valisi Soytürk gençlerle bir araya geldi
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğrencilerle buluştu.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, öğrencilerle buluştu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Soytürk, Değirmenaltı Mahallesi'nde bulunan Diyanet Gençlik Merkezini ziyaret etti.
Gençlik merkezinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Soytürk, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
Vali Soytürk'e İl Müftüsü Mustafa Soykök de eşlik etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.