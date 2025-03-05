Tekirdağ'da asayiş
Çerkezköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Çerkezköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği B.D'yi durdurmak istedi.
Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp ormanlık alana kaçan B.D. kovalamaca sonucu yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında 116 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Y.K'y durdurdu.
Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'nde şüphe üzerine M.E.A'yı durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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