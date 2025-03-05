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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 09:48 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:48
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

        Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağlık Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği B.D'yi durdurmak istedi.

        Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp ormanlık alana kaçan B.D. kovalamaca sonucu yakalandı.

        Şüphelinin üst aramasında 116 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde şüphe üzerine M.Y.K'y durdurdu.

        Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'nde şüphe üzerine M.E.A'yı durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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