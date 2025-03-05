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        Tekirdağ'da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği 19 yaşındaki down sendromlu M.N.A. hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:11
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        Tekirdağ'da silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği down sendromlu genç öldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada seken merminin isabet ettiği 19 yaşındaki down sendromlu M.N.A. hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada şüpheli M.C.U. çevreye rastgele ateş etti. Mermilerden biri cami önünde oturan down sendromlu M.N.A'ya isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan M.N.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olay yerinden kaçan M.C.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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