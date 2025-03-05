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        Tekirdağ'da 2 ayda 229 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, son 2 ayda 229 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:31 Güncelleme: 05.03.2025 - 14:47
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        Tekirdağ'da 2 ayda 229 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, son 2 ayda 229 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

        Soytürk, Valilikte düzenlenen asayiş toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin en önemli görevlerinden birinin vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek ve huzur iklimini daim kılmak olduğunu kaydetti.

        Son 2 ayda önemli operasyonlar icra edilerek suç ve suçlularla mücadelede kararlı adımlar atıldığını aktaran Soytürk, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin kararlılıkla adaleti ve asayişi tesis edeceğini vurgulamak istiyorum. Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 775 kişi ve adli para cezası ile ifade almaya yönelik aranan 2 bin 136 kişi yakalandı. 92 ruhsatsız tabanca, 72 ruhsatsız av tüfeği, 56 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 220 ateşli silah ele geçirilmiştir." bilgisini paylaştı.

        Soytürk, umuma açık eğlence yerlerine yönelik 1838 denetim yapıldığını ve 8 işletmenin geçici olarak faaliyetten men edildiğini dile getirdi.

        Kentte terörle mücadele kapsamında 29 operasyon düzenlendiğini ve 36 şüphelinin yakalandığını belirten Soytürk, "Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 125 operasyon gerçekleştirilmiş, 196 şüpheli yakalanmıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 2 suç örgütüne yönelik 6 operasyonda, 36 şahıs yakalanmış, 9 şahıs tutuklanmıştır. 8 bin 554 litre el yapımı alkollü içki, 533 kilogram tütün, 6 milyon 395 bin makaron ele geçirilmiş, 7 milyon lira vergi kaybı önlenmiştir." diye konuştu.

        Soytürk, narkotik operasyonlarında 17 bin 307 gram uyuşturucu madde ve 31 bin 523 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 110 şüphelinin tutuklandığını aktardı.

        Tekirdağ'da yasa dışı göçle mücadelenin de devam ettiğini anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

        "Son 2 ayda 38 operasyon gerçekleştirilmiş, 21 organizatör ve farklı uyruklarda toplamda 229 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca 895 denetim faaliyeti icra edilmiştir. Önleyici Kolluk Görevleri kapsamında 3 bin 153 şahsın sorgulaması yapılmıştır."

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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