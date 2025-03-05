Ramazan ayına özel "Tekirdağ Camileri" resim sergisi açıldı

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Tekirdağ Fotoğraf Derneği işbirliği ile "Tekirdağ Camileri" resim sergisi açıldı.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen serginin açılışına, Diyanet İşleri Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Hamit Albayrak, İl Müftüsü Mustafa Soykök, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Fotoğraf Derneği Başkanı Halil İbrahim Üzmezoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan İl Müftüsü Mustafa Soykök, camilerin şehrin kimliğini oluşturduğunu belirtti.

Serginin ramazan ayı boyunca farklı yerlerde sergileneceğini ifade eden Soykök,"Tekirdağ'ımız büyükşehirler arasında camilerimizin güzelliğini ifade etmekle birlikte en az camisi olan şehrimizdir.Çok hızla gelişen şehrimiz söz konusu. Bir seferberlik başlatmalıyız."dedi.

Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Hamit Albayrak ise sergiyi oldukça anlamlı bulduğunu söyledi.

Tekirdağ'ın son derece özel bir şehir olduğunu aktaran Albayrak, "Aslında şehrimiz, iki payitaht şehrinin ortasında kalmış bir şehir. Edirne ve İstanbul arasında güzel bir şehir. Pek adı sanı duyulmayan ama görüntülere baktığımızda onlardan aşağı kalmayacak şekilde tarihi mirası içeren bir şehir. "dedi.

Albayrak, Tekirdağ'ın mimari olarak güzel camilere sahip olduğunu da belirtti.

Tekirdağ'ın büyüyen nüfusuna istinaden cami sayısının artması için çaba sarf ettiklerini anlatan Albayrak, "Tekirdağ, gelişen bir şehir. Müftümüz, cami sayımızın azlığı cami hizmetlerinin daha verimli olmasını sağlamak adına daha fazla camiye ihtiyacımız olduğunu ifade ettiler. Ecdat kurulduğu dönem itibariyle gayet güzel yatırımlar yapmış. Bizlerde hayırseverlerimizin vasıtasıyla bu hizmeti daha güzel ve mimarlarımız sayesinde yeni, canlı ve güne hitap eden ve aynı zamanda ileride bu günü yad edecek hizmetler bekliyoruz."diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ise sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.