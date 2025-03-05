Tekirdağ'da kamyonun çarptığı tırın sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı tır sürücüsü yaşamını yitirdi.
TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde, M.M, kullandığı 16 BJZ 837 plakalı tırı yol kenarına park etti.
Tırın yükünü kontrol eden M.M. ve park halindeki tıra, İ.G. idaresindeki 34 FTD 961 plakalı kamyon çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, tır sürücüsü M.M. olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan kamyon sürücüsü Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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