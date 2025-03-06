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        Tekirdağ'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi protokolü imzalandı

        Tekirdağ'da hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:28
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        Tekirdağ'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi protokolü imzalandı
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        Tekirdağ'da hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi kapsamında protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, bölgedeki ırkların yetiştirilmesi, kırsal gelir kaynaklarının artırılması ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla proje hazırlandı.

        Tekirdağ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle hazırlanan proje hayata geçirildi.

        Bu kapsamında, Vali Recep Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Tahir Ceylan ve Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca tarafından protokol imzalandı.

        Vali Soytürk projeyle kentte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların gelirlerinin artacağını belirterek, projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Projenin başvuru tarihinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından duyurulacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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