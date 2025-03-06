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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 5. Kolordu Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:42 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:45
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 5. Kolordu Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlerle iftar yaptı.

        Vali Soytürk ve Tokel, askerlik görevini yapan er ve erbaşlarla bir süre sohbet etti.

        Edilen dua ve okunan ezanın ardından programa katılanlar oruçlarını açtı.

        Mehmetçikle iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Soytürk, askerlere hayırlı ramazanlar diledi.

        Soytürk ve Tokel, askerlere görevlerinde başarılar diledi.

        Programa, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de katıldı.

        -Süleymanpaşa'da "Halk Sofraları" kurulmaya devam ediyor

        Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen "Halk Sofraları" devam ediyor.

        Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenen Halk Sofraları, Karadeniz Mahallesi'nde kuruldu.

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

        Nallar, ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu aktararak, Halk Sofraları'yla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        İftar sonrası çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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