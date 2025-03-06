Nallar, ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu aktararak, Halk Sofraları'yla buluşmaya devam edeceklerini söyledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Programa, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin de katıldı.

Vali Soytürk ve Tokel, askerlik görevini yapan er ve erbaşlarla bir süre sohbet etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 5. Kolordu Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlerle iftar yaptı.

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