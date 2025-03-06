Aileleri tebrik eden Türel, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Ziyarette, Büyükşehir Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürü Selin Olga Tuncer ve Gıda Tarım A.Ş. Genel Müdürü Cem Özkan da hazır bulundu.

Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ay'a teşekkür etti.

Ay ve Aksoy makamda bir süre görüştü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Ay, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

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