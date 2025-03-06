Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Ay, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Ay, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.
Ay ve Aksoy makamda bir süre görüştü.
Aksoy, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Ay'a teşekkür etti.
Ziyarette, Büyükşehir Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürü Selin Olga Tuncer ve Gıda Tarım A.Ş. Genel Müdürü Cem Özkan da hazır bulundu.
- "Hoş Geldin Bebek" Projesi
Muratlı Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek" Projesi devam ediyor.
Belediye Başkanı Varol Türel, ilçede yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ediyor.
Türel, ziyaretlerde, proje kapsamında içerisinde bebek ürünlerinin yer aldığı hediyeyi ailelere takdim etti.
Aileleri tebrik eden Türel, vatandaşların her anlarında yanlarında olmaya çalıştıklarını belirtti.
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