Usta öğretici anne ve kızı, Balkan mirası Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğretiyor

MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da yaşayan usta öğreticiler Hatice Çınar ve kızı Yasemin Çınar, kentin coğrafi işaretli Karacakılavuz dokumasını kadınlara öğreterek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Hatice Çınar, 15 yaşında annesinden öğrendiği dokumada zamanla kendini geliştirdi. Evlerindeki tezgahta uzun yıllar dokuma yapan Çınar, daha sonra usta öğretici olmaya karar verdi.

Halk Eğitimi Merkezinden 2003'te usta öğreticilik belgesi alan Çınar, merkeze kursa gelen kadınlara Karacakılavuz dokumasını öğretmeye başladı.

Yasemin Çınar da annesinin usta öğretici olmasının ardından kendisi de eğitmen olmak istedi.

Halk Eğitimi Merkezinde eğitimlerin ardından 2006'da annesi gibi usta öğretici, 2011'de de Kültür ve Turizm Bakanlığı dokuma sanatçısı oldu.

Anne Hatice Çınar ve kızı Yasemin Çınar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda yüzlerce kişiye eğitim verdi.

Kursiyerler tarafından yapılan coğrafi işaretli Karacakılavuz dokumaları, şehir dışından gelen protokol üyelerine hediye edilirken, zaman zaman da fuarlarda sergileniyor.

Hatice Çınar, AA muhabirine, Karacakılavuz dokumasının Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Bulgaristan'dan gelenlerin kente getirdiği bir kültür olduğunu söyledi.

Karacakılavuz dokumasının kentin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Çınar, "Bu dokumayı annemden, anneannemden, büyükannemden öğrendim. 22 yıldır usta öğreticilik yapıyorum, kızım da öğrendi. O da usta öğretici oldu. Onunla ve arkadaşlarımızla beraber bu işi yapıyoruz." dedi.

Çınar, Karacakılavuz dokumasının gelecek kuşaklara aktarılması gereken bir değer olduğunu dile getirdi.

Kentin kültürel simgesi dokumanın 2019'da coğrafi işaret tescili aldığını belirten Çınar, "Coğrafi işaret alındıktan sonra bu ürünlere talep daha fazla oldu. Daha güzel yerlere ulaştık. Bu dokumayı kurslarda gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yasemin Çınar da Karacakılavuz dokumasıyla doğduğu evde tanıştığını söyledi.