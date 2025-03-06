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        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ'da mola verdi

        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 3 hacı adayı Türkiye'deki yolculuklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:04
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        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Tekirdağ'da mola verdi
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        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara gitmek için yola çıkan 3 hacı adayı Türkiye'deki yolculuklarını sürdürüyor.

        İspanya'dan 3,5 ay önce at sırtında yola çıkan Abdallah Hernandez, Abdelkader Harkassi ve Tariq Rodriguez, Tekirdağ'a geldi.

        Çerkezköy ilçesinde mola veren hacı adayları ilgiyle karşılandı.

        Harkassi, AA muhabirine, İspanya'dan hacı olmak için yola çıktıklarını, Avrupa'da pek çok ülkeyi geçmeleri sonrası Türkiye'deki yolculuklarını sürdürdüklerini söyledi.

        Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi Çerkezköy'de de çok sıcak karşılandıklarını ifade eden Harkassi, "Başta polis ekipleri olmak üzere herkes bize çok yardımcı oldu. Çerkezköy polisi tarafından iftar yemeğimiz verildi ve duş ihtiyacımız için bize çok yardımcı oldular. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ayrıca bize duş ve iftar imkanı sağlayan Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel'e çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Harkassi, Türkiye rotalarının İstanbul, Ankara, Aksaray, Adana ve Hatay olarak devam edeceğini ifade etti.

        Ekip molaları ve dinlenmeleri sonrası at sırtında İstanbul'a yola koyuldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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