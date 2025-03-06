Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 51 bin 982 lira ceza uygulandı.
Çorlu ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 51 bin 982 lira ceza uygulandı.
Muhittin Mahallesi Bulvar Yolu üzerinde, İ.D'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralanan sürücü ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosikletin önünü kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 51 bin 982 lira ceza uygulandı.
- Üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Şarköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler ilçe merkezinde şüphe üzerine M.Ş'yi durdurdu. Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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