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        Tekirdağ'da "Sanatçı Kadın Akademisyenler" resim sergisi açıldı

        Tekirdağ'da "Sanatçı Kadın Akademisyenler" adlı resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:17
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        Tekirdağ'da "Sanatçı Kadın Akademisyenler" resim sergisi açıldı
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        Tekirdağ'da "Sanatçı Kadın Akademisyenler" adlı resim sergisi açıldı.

        Namık Kemal Üniversitesi tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Rektörlük Sanat Galerisi'nde açılan sergide, 18 kadın akademisyenin 42 eseri yer aldı.

        NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, serginin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

        Kadınların kültür ve sanat dünyasına önemli katkılar sağladığını aktaran Şahin, "Sanatın evrensel diliyle kadınların gücünü, yetenek ve yaratıcılıklarını yansıtan sergimiz, ekonomik ve sanatsal başarıları göz önüne sermektedir. Sergi sadece sanat etkinliği değil, aynı zamanda kadınların toplumdaki önemine, kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine dikkat çekiyor." diye konuştu.

        Doç. Dr. Şeniz Özhan da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Serginin küratörü Prof. Melihat Tüzün ise serginin kadınların dayanışması ve gücünü yansıttığını ifade etti.

        Açılışı gerçekleştiren sergide, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından katılımcılara teşekkür sertifikaları verildi.

        Sergi, 26 Mart'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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