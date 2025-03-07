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        Tekirdağ'da 125 litre sahte içki ele geçirildi

        Tekirdağ'da 125 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 09:59 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:10
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        Tekirdağ'da 125 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 125 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ve Kapaklı ilçelerinde evlerinde sahte içki bulunan kişiler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 125 litre sahte içki, 25 litre etil alkol ve 100 boş şişe ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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