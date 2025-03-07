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        Tekirdağ'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:36
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        Tekirdağ'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.K. idaresindeki motosiklet, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K'ye (46) çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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