Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor

        MESUT KARADUMAN - Eski milli kick boksçu Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan antrenör Begüm Ermantaş (24), Tekirdağ'da geleceğin şampiyon kick boksçularını yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski milli kick boksçu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
        ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Eski milli kick boksçu Türkiye şampiyonalarında dereceleri bulunan antrenör Begüm Ermantaş (24), Tekirdağ'da geleceğin şampiyon kick boksçularını yetiştiriyor.

        Ermantaş, küçük yaşlarda tekvandoya başladıktan sonra kick boksa geçmeye karar verdi.

        Kick boksta kendini geliştirerek Türkiye ikinciliği ve üçüncülükler elde eden Ermantaş, daha sonra milli takıma seçildi.

        Milli takımla dünya şampiyonasına hazırlandığı sırada sakatlanan Ermantaş, bir süre spora ara vermek zorunda kaldı.

        Sakatlığının ardından antrenör olmaya karar veren Ermantaş, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünde 2 yıldır çocukların ve gençlerin ringlerle buluşmasını sağlıyor.

        Antrenör Begüm Ermantaş, AA muhabirine, gençleri spora kazandırıp, ringlerde başarıdan başarıya koşmaları için çalıştığını söyledi.

        Sporun içinde olmaktan keyif aldığını belirten Ermantaş, "Antrenörüm Murat Aras kisc boks branşıyla daha çok ilgileniyordu ben aslen tekvandocuydum ve kick boksa geçmek istiyordum. Bana milli takıma seçilmem halinde beni kick boksa alacağını söylüyordu. Ben de çalışmalarımı sürdürüp milli takıma girmeyi başardım. Türkiye şampiyonalarında ikincilik ve üçüncülük kazandım. Okul şampiyonaları ve il genelinde düzenlenen müsabakalarda derecelerim var." dedi.

        Ermantaş, sporculuk sürecinden geçtiği için onların neler hissettiğini iyi anladığını dile getirdi.

        Milli takımla dünya şampiyonasına hazırlandığı sırada dizinden yaşadığı sakatlıktan dolayı sporu bırakarak antrenörlüğe geçtiğini ifade eden Ermantaş, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Antrenörlüğe geçişimde beni en çok antrenörlerim destekledi. Onların ve ailemin desteği olmasa başlamazdım. Kulübümüz bana kapılarını açtı salonda çok yardımcı oldular. Sporcular da beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı çok büyük destek oldular. Ringde mücadele etmiş birisi olarak sporcuları çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de o yollardan geçtim. Bu yüzden belki de aramızdaki o frekans hep çok taze çok diri kalıyor. Yıllardır ringin içindeyken şimdi arka tarafa geçtim ama sporcularım mücadele ederken sanki oradaymış gibi oluyorum."

        Sporculardan Nil Tekin, başarılı antrenörlerini örnek aldıklarını vurguladı.

        Tekin, antrenörleri sayesinde kick boksta girdiği şampiyonalarda dereceler kazandığını sporun içinde olmaya ve madalyalar kazanmaya devam edeceğini söyledi.

        Taha Adacık ise kick boksa ilk başladığında çok zorlanmasına rağmen antrenörünün desteğiyle kendisini geliştirip ilk katıldığı Türkiye şampiyonasında ikinci olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        İstanbul'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Vedat Milor'a Kent Lokantası incelemesi
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Celal Adan: Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Çocuklardan cephane çıktı!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ece'nin kaybolmasıyla ilgili dikkat çeken iddialar!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        "Türkiye'de ilk defa bu tarz bir dizi yapıldı"
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Starship roketi 8'inci test uçuşunda da parçalandı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        Tetiğe 15 yaşında çocuk bastı! İlişki iddiası ve kanlı töre infazı!
        7 il emekliye ayrıldı
        7 il emekliye ayrıldı
        "Rahatız merak etmeyin"
        "Rahatız merak etmeyin"
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çocuklara ketamin verdi! Aile içi cinsel istismar raporu hazırladı! Kâbus profesör için karar!
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        Sucukta baş eti baklavadan ay çekirdeği çıktı
        "İşim gasp edildi"
        "İşim gasp edildi"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        'Oscar'lık yemek performansları
        'Oscar'lık yemek performansları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Tekirdağ'da motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasında
        Tekirdağ'da 125 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da 125 litre sahte içki ele geçirildi
        Tekirdağ'da Yeşilcanlar Korosu konser verdi
        Tekirdağ'da Yeşilcanlar Korosu konser verdi
        Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı
        Tekirdağ'da tütün kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı
        Tekirdağ'da "Sanatçı Kadın Akademisyenler" resim sergisi açıldı
        Tekirdağ'da "Sanatçı Kadın Akademisyenler" resim sergisi açıldı
        Tekirdağ'da direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsü dükkana çarptı
        Tekirdağ'da direksiyon başında rahatsızlanan tır sürücüsü dükkana çarptı