Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor

FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da şehir içi toplu taşımada görev yapan 48 yaşındaki Şenay Kenar, yolcularını duraklarına ulaştırıyor.

Kenar, 1992'de evlendiği eşinin yaşadıkları Ballıköy dışında çalışması nedeniyle çocuklarıyla ilgilenmek ve köy işlerini daha kolay yapabilmek için şoförlüğe ilgi duymaya başladı.

Zaman zaman otomobil, traktör ve kamyonet kullanmayı öğrenen Kenar, bu süreçte otobüs şoförü olma hayalini sürdürdü.

Çocuklarının ve yakınlarının desteğiyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin şoför alım sınavına katılan Kenar, yapılan değerlendirme sürecinin ardından yaklaşık 1,5 yıl önce şehir içi otobüslerde çalışmaya başladı

Kent merkezinde yaşamaya başlayan ve sabahları büyük bir enerjiyle işe başlayan Kenar, Besmele çekerek kontağı çeviriyor ve yolcularını güler yüzle karşılıyor.

Kentin yollarında 1,5 yıldır direksiyon başında çalışan kadın şoför, hem zorlu bir işi başarıyla sürdürüyor hem de toplumsal algıların değişmesine katkı sağlıyor.

- "Ben işe geldiğim zaman hiçbir şey aklıma gelmiyor"

Şenay Kenar, AA muhabirine, çocukluk hayali olan şoförlüğü kendi çabasıyla öğrendiğini söyledi.

Yaşadığı köyde 15 yıl boyunca traktör, kamyonet ve taksi kullandığını belirten Kenar, "İlk başta yadırganıyordu. Kadın şoför pek yoktu ama şimdi herkes gurur duyuyor." dedi.

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Kenar, "Ben işe geldiğim zaman hiçbir şey aklıma gelmiyor. Kendimi işime adapte ediyorum. Yola, trafiğe ve yolculara. Eve gittiğimde de işle ilgili bir şey gelmiyor aklıma o konuda rahatım. Severek çalışıyorum." diye konuştu.

Kenar, bazı vatandaşların kendisine "abi" diye seslendiğini, ardından kendisini gördüklerinde ise "pardon abla" dediklerini gülerek anlattı.