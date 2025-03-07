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        Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da şehir içi toplu taşımada görev yapan 48 yaşındaki Şenay Kenar, yolcularını duraklarına ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:41 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:46
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        Tekirdağlı kadın otobüs şoförü yolcularını güvenle duraklarına ulaştırıyor
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da şehir içi toplu taşımada görev yapan 48 yaşındaki Şenay Kenar, yolcularını duraklarına ulaştırıyor.

        Kenar, 1992'de evlendiği eşinin yaşadıkları Ballıköy dışında çalışması nedeniyle çocuklarıyla ilgilenmek ve köy işlerini daha kolay yapabilmek için şoförlüğe ilgi duymaya başladı.

        Zaman zaman otomobil, traktör ve kamyonet kullanmayı öğrenen Kenar, bu süreçte otobüs şoförü olma hayalini sürdürdü.

        Çocuklarının ve yakınlarının desteğiyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin şoför alım sınavına katılan Kenar, yapılan değerlendirme sürecinin ardından yaklaşık 1,5 yıl önce şehir içi otobüslerde çalışmaya başladı

        Kent merkezinde yaşamaya başlayan ve sabahları büyük bir enerjiyle işe başlayan Kenar, Besmele çekerek kontağı çeviriyor ve yolcularını güler yüzle karşılıyor.

        Kentin yollarında 1,5 yıldır direksiyon başında çalışan kadın şoför, hem zorlu bir işi başarıyla sürdürüyor hem de toplumsal algıların değişmesine katkı sağlıyor.

        - "Ben işe geldiğim zaman hiçbir şey aklıma gelmiyor"

        Şenay Kenar, AA muhabirine, çocukluk hayali olan şoförlüğü kendi çabasıyla öğrendiğini söyledi.

        Yaşadığı köyde 15 yıl boyunca traktör, kamyonet ve taksi kullandığını belirten Kenar, "İlk başta yadırganıyordu. Kadın şoför pek yoktu ama şimdi herkes gurur duyuyor." dedi.

        Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Kenar, "Ben işe geldiğim zaman hiçbir şey aklıma gelmiyor. Kendimi işime adapte ediyorum. Yola, trafiğe ve yolculara. Eve gittiğimde de işle ilgili bir şey gelmiyor aklıma o konuda rahatım. Severek çalışıyorum." diye konuştu.

        Kenar, bazı vatandaşların kendisine "abi" diye seslendiğini, ardından kendisini gördüklerinde ise "pardon abla" dediklerini gülerek anlattı.

        Erkeklerin eşlerini her zaman desteklemesi gerektiğinin altını çizen Kenar, "İnsan istiyorsa gerçekten yapar. Hedef olarak kendime şoförlüğü belirlemiştim. Bu kadar yıl sonra hedefime ulaştım ve çok mutluyum. Erkekler eşlerine engel olmasınlar. Eşleri hangi işi istiyorsa, mutlu olabilecekleri hangi işte çalışmak istiyorlarsa o işte çalışsınlar. İnsanlar mutlu olduğu bir işte çalışırsa daha o kadar verimli oluyor." ifadelerini kullandı.

        Kenar, sağlığı el verdiği sürece mesleğini bırakmak istemediğini ve kadınların her işte en iyisi olabileceğine inandığını kaydetti.

        Otobüs şoförü Ekrem Artınç ise Kenar'ın yolculara karşı son derece kibar ve saygılı olduğunu ve kadın şoförün yollara medeniyet getirdiğini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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