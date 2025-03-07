TREDAŞ kadın çalışanlarına "Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle 1 gün izin verdi

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) çalışan kadın personellerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir gün izin verdi.

TREDAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, hayatın her anında ve her alanında baş tacı olan kadınların, iş stresinden uzaklaşmasını ve günü sadece kendilerine ayırmalarını sağlamak için örnek bir uygulamaya imza atıldığı belirtildi.

TREDAŞ, çalışan 100 kadın personelinin izinlerini tercih ettikleri güne göre 10-11 Mart tarihlerinde kullanabilecek.

TREDAŞ uygulamayı 8 yıldır sürdürüyor.