Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu
Çorlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Çorlu ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alipaşa Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Feyzullah Şeker'den (64) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde Şeker'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şeker'in hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Şeker'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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