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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:05 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:05
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiyeyi bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

        Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.

        -Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde evinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 70 fişek ele geçirildi.

        Zanlı gözaltına alındı.

        -Evde uyuşturucu ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

        Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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