Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorlu ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiyeyi bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar oluştu.
-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde evinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 70 fişek ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
-Evde uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
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