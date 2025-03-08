Tekirdağ'da asayiş

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu itfaiyeyi bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yeni Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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