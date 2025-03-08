Tekirdağ Valisi Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında dünyada ve Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadınların, eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında daha fazla etkin rol üstlendiğini belirtti.

Türk kadınının, tarihin her döneminde erkeğin yanında yer aldığını aktaran Soytürk, "Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için cepheden cepheye koşan Türk kadını, cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte, toplumsal yaşamda daha fazla yer almıştır. Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de daha sağlıklı, daha mutlu ve başarılarla dolu müreffeh bir toplum olma yolunda kilit rol oynayarak ülkemizin daha aydınlık yarınlara taşınmasına katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Soytürk, kadın girişimciliğinin özendirilmesi amacıyla devletin, her türlü desteği verdiğini belirterek, sağlanan destek ve teşviklerle kadınların işgücüne katılım oranlarında ciddi bir yükseliş meydana geldiğini ve istihdamla birlikte diğer bütün alanlarda daha aktif olduklarının görüldüğünü kaydetti.

Tekirdağ'da çalışan kadın sayısının arttığını ifade eden Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

"İlimizde 2024 yılında 10 bin 588 kadın toplamda ise 24 bin 293 kişi işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirilenlerin içerisindeki kadın oranı yüzde 43,6 olmuştur. İŞKUR çeşitli çalışmalarla kadın istihdamını artırmaya devam etmektedir. Bununla birlikte yerel yönetimler ve kurumlarımızla da ortak projeler yürüterek kadın istihdamını ve eğitimini destekliyoruz. Ayrıca kooperatifler de kadın istihdamına katkılarda bulunmakta. İlimizde faaliyette bulunan ve üyeleri tamamen kadınlardan oluşan Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi ile 320'nin üzerinde kadın üreticimiz, ürettiklerini satma imkanı bulmakta, iyi tarım yaparak aile bütçesine katkıda bulunmaktadır.Kadınlarımızın iş hayatı ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için kurum ve kuruluşlarımız ve belediyeler ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."