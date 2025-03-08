Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ Valisi Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ Valisi Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
        ABONE OL

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Soytürk, mesajında dünyada ve Türkiye'de demokrasinin gelişmesi ve insan hakları standartlarının yükselmesiyle birlikte kadınların, eğitimden bilime, sanattan siyasete hayatın her alanında daha fazla etkin rol üstlendiğini belirtti.

        Türk kadınının, tarihin her döneminde erkeğin yanında yer aldığını aktaran Soytürk, "Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızın bağımsızlığı için cepheden cepheye koşan Türk kadını, cumhuriyetimizin kurulmasıyla birlikte, toplumsal yaşamda daha fazla yer almıştır. Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de daha sağlıklı, daha mutlu ve başarılarla dolu müreffeh bir toplum olma yolunda kilit rol oynayarak ülkemizin daha aydınlık yarınlara taşınmasına katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Soytürk, kadın girişimciliğinin özendirilmesi amacıyla devletin, her türlü desteği verdiğini belirterek, sağlanan destek ve teşviklerle kadınların işgücüne katılım oranlarında ciddi bir yükseliş meydana geldiğini ve istihdamla birlikte diğer bütün alanlarda daha aktif olduklarının görüldüğünü kaydetti.

        Tekirdağ'da çalışan kadın sayısının arttığını ifade eden Soytürk, mesajında şunları kaydetti:

        "İlimizde 2024 yılında 10 bin 588 kadın toplamda ise 24 bin 293 kişi işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirilenlerin içerisindeki kadın oranı yüzde 43,6 olmuştur. İŞKUR çeşitli çalışmalarla kadın istihdamını artırmaya devam etmektedir. Bununla birlikte yerel yönetimler ve kurumlarımızla da ortak projeler yürüterek kadın istihdamını ve eğitimini destekliyoruz. Ayrıca kooperatifler de kadın istihdamına katkılarda bulunmakta. İlimizde faaliyette bulunan ve üyeleri tamamen kadınlardan oluşan Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi ile 320'nin üzerinde kadın üreticimiz, ürettiklerini satma imkanı bulmakta, iyi tarım yaparak aile bütçesine katkıda bulunmaktadır.Kadınlarımızın iş hayatı ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için kurum ve kuruluşlarımız ve belediyeler ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yaşayan yazar kitabın gelirini depremzede çocuklara bağışlıyor
        Tekirdağ'da yaşayan yazar kitabın gelirini depremzede çocuklara bağışlıyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Tekirdağ'da bir kişi evinde ölü bulundu
        Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
        Tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılığa 22 tutuklama
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılığa 22 tutuklama