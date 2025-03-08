Tekirdağ'da bir kişi bıçakla yaralandı
Çorlu ilçesinde bir kişi bıçakla bacağından yaralandı.
Çorlu ilçesinde bir kişi bıçakla bacağından yaralandı.
Kazımiye Mahallesi'nde, E.E. ile E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmada E.E. yanında getirdiği bıçak ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen E.G'yi bacağından yaraladı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürdü.
Olay yerinden kaçan E.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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