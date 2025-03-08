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        Tekirdağ'da bir kişi bıçakla yaralandı

        Çorlu ilçesinde bir kişi bıçakla bacağından yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:30
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        Tekirdağ'da bir kişi bıçakla yaralandı
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        Çorlu ilçesinde bir kişi bıçakla bacağından yaralandı.

        Kazımiye Mahallesi'nde, E.E. ile E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmada E.E. yanında getirdiği bıçak ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen E.G'yi bacağından yaraladı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine götürdü.

        Olay yerinden kaçan E.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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