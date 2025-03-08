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        Tekirdağ'da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli'nde yakalandı

        Tekirdağ'da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli'nde yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:48 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:55
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        Tekirdağ'da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli'nde yakalandı
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        Tekirdağ'da 75 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü Kırklareli'nde yakalandı

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler 75 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'nin Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde olduğunu belirledi.

        Ekiplerin çalışması sonucu M.N. yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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