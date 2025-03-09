Tekirdağ'da kumar oynayan 26 kişiye 240 bin 422 lira ceza kesildi

Tekirdağ'da, kumar oynayan 26 kişiye 240 bin 422 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu ile ilgili çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan 5 ayrı operasyonda, 26 kişiye 240 bin 422 lira ceza uygulandı.

Ayrıca 8 işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.