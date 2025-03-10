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        Tekirdağ'da asayiş

        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 09:19 Güncelleme: 10.03.2025 - 09:19
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çerkezköy ilçesinde otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobil sürücüsü M.C. gözaltına alındı.

        - Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde otomobilinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine M.A'nın otomobilini durdurdu.

        Aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

        - Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Saray ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükyoncalı Mahallesi'nde şüphe üzerine S.K'yi durdurdu.

        Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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