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        Çorlu'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:27 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:33
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        Çorlu'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Çevre yolunda ise maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu aralıklarla görüleceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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