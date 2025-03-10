Tekirdağ'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor

Çocuklardan yetişkinlere geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, ramazan ayı içerisinde farklı tarihlerde devam edecek.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz etkinliklerde, Hacivat ve Karagöz gösterisi, sihirbazlık gösterisi, palyaço ve çocuk tiyatrosu gösterisi gerçekleştirildi.

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