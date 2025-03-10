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        Tekirdağ'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor

        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:19
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        Tekirdağ'da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor
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        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen ramazan ayı etkinlikleri sürüyor.

        Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz etkinliklerde, Hacivat ve Karagöz gösterisi, sihirbazlık gösterisi, palyaço ve çocuk tiyatrosu gösterisi gerçekleştirildi.

        Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Çocuklardan yetişkinlere geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, ramazan ayı içerisinde farklı tarihlerde devam edecek.

        Galeri
        Galeri

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