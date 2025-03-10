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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 14:17 Güncelleme: 10.03.2025 - 14:17
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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçuna yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin, farklı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda İ.K, K.G. ve M.Ç. gözaltına alındı, 3 mağdur kadın da kurtarıldı. ​​​​​​​

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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