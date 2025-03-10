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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Yazar Pelin Batu, Çorlu'da söyleşiye katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:58 Güncelleme: 10.03.2025 - 17:00
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Yazar Pelin Batu, Çorlu'da söyleşiye katıldı.

        Batu, Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde gerçekleştirilen "Kadının Tarihten Silinme Tarihçesi" konulu söyleşide kadının toplumsal ve tarihsel süreçteki mücadelesini anlattı.

        Birleşik Krallık Dışişleri ve Kalkınma Bakanlığı İkili İşbirliği Programı tarafından finanse edilen "Çorlu’daki Kadınların Mesleki Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi" adlı proje kapsamında düzenlenen söyleşiye katılan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da kadınların güçlenmesine katkı sunan etkinliklerle Çorlulu kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

        Sarıkurt, Batu'nun kadınların toplumsal ve tarihsel süreçteki mücadelesini ilham verici bir sunumla anlattığını belirterek yazara teşekkür etti.

        - Özel sporculardan başkan Sarıkurt'a ziyaret

        Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’na katılacak Özel Sporcular Milli Takımı üyeleri, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u ziyaret etti.

        Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Sarıkurt, Çorlu'nun milli sporcularla gurur duyduğunu söyledi.

        Geçtiğimiz yıl Türkiye dereceleri kazanan sporcuların, bu yıl da şampiyonluk hedefiyle Mersin’e gittiğini belirten Sarıkurt, "Özel sporcularımızın emeklerinin karşılığını alacağına, Türkiye şampiyonluğunu önce ailelerine sonra da Çorlu’ya hediye edeceklerine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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